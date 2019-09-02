درك تيبازة يحبط عملية إغراق السوق المحلية بأوراق نقدية مزورة

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بالدواودة، في تيبازة، من وضع حد لنشاط جمعية أشرار كانت تريد إغراق السوق بعملة الوطنية المزورة.

حيث تم حجز مبالغ نقدية مزورة، ومعدات تستعمل في تزوير العملة الوطنية.

وجاءت عملية توقيف أفراد العصابة، بناءا على معلومات مؤكدة تحصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدواودة، مفادها وجود شخص يحوز على أوراق نقدية مزورة ويقوم بتداولها بإقليم بلدية الدواودة.

وبعد التأكد من المعلومة، وتتبع تحركات المعني، وبطلب إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة لمسكن هذا الأخير بالاستعانة بفصيلة الأمن والتدخل، تم توقيف المعني بمنزله.

وبعد القيام بعملية تفتيش مسكن الموقوف، عثر على مبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألف دينار جزائري “31000 دج”، منها عدة أوراق تحمل نفس الرقم التسلسلي.

ومع مواصلة للتحقيق وبعد الاستغلال الجيد للشخص الموقوف، تم التوصل إلى أن المعني يقوم بجلب الأوراق النقدية من مشتبهين فيهما آخرين في القضية القاطنين في بلدية القليعة.

وأكد الموقوف، أن المشتبه فيهما يقومان بطرح الأوراق النقدية في السوق، بالمحلين التجاريين الخاصين بهما.

على إثر ذلك وبإذن بالتفتيش إلى مساكن المشتبه فيهما، تم العثور على مبلغ 520000 دج ، ووحدة مركزية وطابعة.

كما تم تفتيش المحلين التجاريين، ليتم حجز مبلغ إجمالي مقدر بـ 97000دج، وتوقيف المشتبه فيهما .