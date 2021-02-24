درك تيبازة يحجز 4 أسلحة نارية و7 آلاف خرطوشة صيد

العملية انتهت بتفكيك شبكة وطنية مختصة

تمكن أفراد الدرك الوطني في تيبازة، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تهريب الأسلحة النارية والذخيرة والمتاجرة فيها.

وحسب مصادر “النهار“، فإن هذه العملية النوعية التي أشرف عليها شخصيا، قائد المجموعة الإقليمية للدرك في تيبازة، تكللت بتوقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 21 و61 سنة.

وتتكون الشبكة الوطنية التي كانت تنشط على مستوى عدة ولايات في الوسط والشرق، من عشرة أشخاص، ثلاثة منهم لا يزالون في حالة فرار.

وفي التفاصيل، قالت مصادر “النهار”، إن عملية الدرك، جاءت إثر تمكن أفراد فصيلة الأبحاث لتيبازة من الحصول على معلومات دقيقة بشأن أنشطة مريبة ومشبوهة لأفراد شبكة وطنية مختصة في تهريب أسلحة الصيد والذخيرة.

وقادت التحريات الأولية إلى اكتشاف نشاط أفراد الشبكة المشتبه فيهم على مستوى الحدود الشرقية للوطن، حيث كان يتم جلب الأسلحة والذخائر بعد أن يجري تهريبها من تونس، على أن يتم تسويقها في ولايات الوسط، وتحديدا في كل من تيبازة والمدية والبليدة.

وبعد تفعيل عنصر الاستعلام والتحري وجمع كافة المعطيات عن نشاط الشبكة وتحديد هويات أفرادها، بالتنسيق بين فصيلة الأبحاث في تيبازة وأفراد الكتيبة الإقليمية للدرك في القليعة، تكللت التحقيقات بتوقيف 7 أشخاص وحجز أربع أسلحة صيد و7 آلاف خرطوشة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية معتبرة من عائدات المتاجرة في الأسلحة.

وقد جرى، أمس، تقديم الموقوفين السبعة للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.