درك تيبازة يدعو ضحايا المدعو “الكلونال إسلام” للتقدم بشكاوى

وجهت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتيبازة نداءً إلى كل شخص أو مؤسسة يكون قد وقع ضحية للشخص المسمى (ر.ع) المدعو “الكلونال إسلام”، من أجل التقدم إلى الجهات المختصة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة، وذلك في إطار تحقيق قضائي مفتوح بشأن عدة جنح.

وجاء في بيان للمصلحة، أنه طبقا لأحكام المادة 19 فقرة 3 والمادة 26 فقرة 5 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، فإن المعني مشتبه فيه في جنح التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية، واستعمال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، والابتزاز، والنصب، ومحاولة النصب، إلى جانب استغلال النفوذ المفترض بهدف الحصول من إدارة على منافع غير مستحقة.

ودعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة كل شخص أو مؤسسة يكون قد تعرض للاحتيال أو وقع ضحية للمشتبه فيه، إلى التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة تيبازة، أو إلى مقر مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتيبازة، أو إلى أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني عبر التراب الوطني، قصد تقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.