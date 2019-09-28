درك تيزي وزو يوقف 12 فتاة ومسير حانة متورطون في قضية أخلاقية

داهم الدرك الوطني، وأفراد الفصيلة الرابعة للأمن والتدخل بتيزي غنيف، ملهى ليلي للدعارة وبيع الكحول دون رخصة، بقرية برقوقة، معاتقة.

وخلال المداهمة، تم توقيف 12 فتاة من مختلف الاعمار، ينحدرن من مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى مسير الحانة غير المرخصة.

يأتي هذا استنادا الى المعلومات وردت لعناصر الضبطية القضائية، مفادها وجود مقر لممارسة الرذيلة وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة.

وبذلك تم تحرير محضرين، الاول متعلق بجنحة فتح محل لممارسة الرذيلة، والثاني بجنحة المتاجرة بالمشروبات الكحولية دون رخصة.

وبعد استكمال جميع اجراءات التحقيق، تم تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو.

وقد تم إحالة الملف على فاضي التحقيق، ليتم ايداعهم الحبس الاحتياطي بمؤسسة إعادة التربية بتيزي وزو.