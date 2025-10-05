درك تيسمسيلت يفكك عصابة تمتهن التنقيب عن المعادن

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيسمسيلت من توقيف مجموعة من الأشخاص تقوم بأشغال التنقيب عن المعادن دون ترخيص بإقليم الولاية.

وحسب بيان لذات المصالح، جاءت العملية، بناء على معلومات مؤكدة. أين باشر أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوقايد التحقيق وتنشيط عنصر الإستعلامات.

ليتم توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم ﻟﻘﻴﺎمهم ﺑﺄﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺃﻭ الاستكشاف ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻲ دون ترخيص.

بالإضافة إلى حجز جهازي تنقيب عن المعادن، جهاز مسح بالأشعة للكشف عن المعادن المدفونة. وسلك نحاسي يسمى سيخ يستعمل للكشف التقليدي عن المعادن، ميزان يدوي إلكتروني.

وكذا عقاقير وبخور، طلاسم وحروز شاحن لبطاريات جهاز المسح، بطاريتين خاصتين بأجهزة الكشف بقوة 14.8 فولط. ومركبة سياحية، كماشتين. وورقة مدون عليها المسلك المتبع للوصول إلى الكنـز المدفون مكتوب بخط اليد.

هذا وسيتم تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة، فور الإنتهاء من التحقيق، حسب ذات البيان.