درك جيجل يحجز قرابة 8000 قارورة خمر

أوقف عناصر الدرك الوطني بالمجموعة الاقليمية في جيجل، شخص بحوزته ازيد من 7000 قارورة خمر من مختلف الانواع و الاحجام.

وجاءت العملية بعد الاستغلال المحكم للعنصر الاستعلاماتي و المعلومات التي تحصل عليها عناصر الدرك.

والتي أفادت ان شخص بحوزته كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، ليشرع عتاصر الدرك في البحث و التحري.

أين تم تحديد هوية المشتبه فيه و توقيفه بحوزته قرابة 8 الاف قارورة خمر من مختلف الاصناف.

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أصيب شخصان بجروح في سقوط سيارة سياحية في البحر اثر حادث مرور خطير وقع بالطريق رقم 43 بمنطقة لعوينة ببلدية جيجل.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيجل مدعومة بالرحدة الرئسية و فرقة التعرف و التدخل في الأماكن الوعرة و فرقة الغطس.

وهذا لأجل حادث مرور خطير بالطريق 43 بمنطقة لعوينة ببلدية جيجل، حيث تمثل في سقوط سيارة سياحية في البحر من منحدر على علو 50 متر .

وفي هذا السياق تمكن السائق و المرافق من الخروج من السيارة قبل غرقها بمساعدة مواطنين قبل وصول الاسعافات

بالمقابل، فإن الضحية الأولى من جنس ذكز 32 سنة له صدمة و بدون إصابات

بينما الضحية الثانية من جنس انثى 28 سنة لها صدمة و جرح في الفم

هذا وتم نقلهما من طرف مصالح الحماية الى مستشفى جيجل، بالاضافة الى اخراج السيارة من البحر.

جريحان في انقلاب سيارة