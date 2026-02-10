درك جيجل يضع حدا لشبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجيملة في جيجل، من الإطاحة بشبكة إجرامية تقوم بسرقة الكوابل نحاسية.

وحسب بيان لذات الهيئة، تمت العملية بناء على معلومات تلقاها أفراد الفرقة مفادها وجود أشخاص يحاولون سرقة كوابل نحاسية بالمكان المسمى مشتة قاوس ببلدية جميلة.

ليتم على الفور تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، حيث تم العثور على شاحنة. وبعد تفتيشها تم العثور على كوابل نحاسية وأدوات قطع.

كما تم توقيف شخص مشتبه فيه في القضية واقتياده إلى مقر الفرقة، مع إيهام مشتبه فيهما كانا قد لاذا بالفرار بأن أفراد الدورية قد غادرا المكان ، وعند رجوعهما إلى الشاحنة تم توقيفهما.

وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 23 و35 سنة، بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد الجناية السرقة مع تعدد الظروف.

وتم حجز كوابل تحاسية قدرت بما يقارب 37 كلغ، وأدوات استعملت في عملية القطع و3 هواتف نقالة. وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل.