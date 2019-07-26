درك جيجل يواصل عملية البحث عن المهاجرين غير الشرعيين

يواصل عناصر وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر إقليم المجموعة الولائية للدرك بجيجل عملية البحث عن المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين

عبر مختلف بلديات الولاية، حيث وصل عدد الأشخاص الموقوفين والذين تم التعرف على هويتهم والتأكد من دخولهم التراب الوطني

بطريقة غير قانونية إلى 25 شخصا من مختلف الأعمار والفئات يحملون جنسيات مختلفة على غرار النيجر ومالي

هذا وقد شرع عناصر الدرك الوطني، بالتنسيق مع السلطات المحلية في إتخاذ كل الاجراءات اللازمة لأجل تجميع هؤلاء بينهم نساء

هن في حالة متقدمة من الحمل، قبل القيام مباشرة في ترحيلهم نحو المراكز الحدودية المخصصة لهذا الشأن

ليتم نقلهم مجددا نحو أراضيهم بعدما غادروها عن طريق الهجرة غير شرعية