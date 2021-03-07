درك جيجل يوقف شخصين يقومان بسرقة الكوابل النحاسية

أخبار الجزائر
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درك جيجل يوقف شخصين يقومان بسرقة الكوابل النحاسية
بقلم ايمن عبد الرحيم

أوقفت  عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني، ببلدية سيدي معروف بجيجل شخصين يقومان بعملية سرقة الكوابل النحاسية.

وجاءت هذه العملية  بعد العطب الذي تعرضت له شبكة الخطوط الهاتفية على مستوى كل من بلديات الميلية، العنصر وسيدي معروف.

أين شرعت عناصر الدرك الوطني في التحقيق، اين اسفرت عملية التحري عن تحديد هوية المشتبه فيهما قبل توقيفهما.

واسترجاع كمية من الكوابل النحاسية المسروقة، كما تم حجز الوسائل المستعملة في عملية قطع الكوابل وسرقتها.

هذا وينتظر ان يتم تقديم المشتبه فيهما امام الجهات القضائية و محاكمتهما لاحقا.


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