درك جيجل يوقف مشتبه به في جريمة قتل راح ضحيته شاب عشريني

أوقفت عناصر الدرك الوطني بالفرقة الاقليمية لبلدية بوراوي بلهادف في جيجل المشتبه فيه في جريمة القتل التي شهدتها المنطقة منذ يومين.

أين راح ضحيتها عشريني وحسب مصادر النهار، فإن عملية التوقيف التي تمت في وقت قياسي جاءت بعد الاستغلال المحكم للعنصر الاستعلاماتي لعناصر الدرك الوطني.

ليتم تحديد هوية المشتبه فيه و يتعلق الامر بعشريني ينحدر من احدى القرى القريبة من بلدية بوراوي بلهادف.

أين اهتز سكانها لوقائع الجريمة التي تمت على حافة الطريق المحاذي للعمارات السكنية.

والتي تعرض فيها الضحية لطعنة على مستوى الرقبة بواسطة آلة حادة متسببةفي وفاته.

كما تم تقديم المشتبه فيه امام الجهات القضائية المختصة التي امرت بايداعه الحبس في انتظار محاكمته.

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اهتز سكان بلدية بوراوي بلهادف الجبلية في جيجل، لجريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 27 سنة يدعى « ه س». وحسب المعلومات الاولية التي تحصلت عليها النهار، فان الجريمة وقعت في طريق محاذي للطريق الرئيسي الذي يعبر وسط التجمع السكني بالبلدية مركز. اين تم العثور فجأة على الضحية ساقطا على الارض غارقا في دمائه بعد تعرضه لطعنات قاتلة من طرف مجهول. مشهد الجريمة اثار حالة من الهلع و الفزع لدى سكان البلدية الذين عبروا عن دهشتهم لوقائع الحادثة المؤلمة. هذا وتم تحويل الضحية الى مستشفى بشير منتوري بالميلية. في وقت شرعت فيه الاجهزة الامنية المختصة في فتح تحقيق معمق لمعرفة اسباب الجريمة وتحديد هوية الفاعل.

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