درك حاسي بن عقبة يحجز 5 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية لدرك حاسي بن عقبة بوهران، من إفشال محاولة تسويق أكثر من 5 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة.

وذلك أثناء قيامهم بدورية على مستوى الطريق الولائي رقم 46 الرابط بين بلدية حاسي بن عقبة وحاسي بونيف.

أين تم توقيف شاحنة صغيرة من نوع “هايفي” تم ضبط بداخلها بعد إخضاعها للتفتيش أكثر من 5 قناطير من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري.

وبعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري فيما اتضح أيضا أن المركبة تفتقر لشروط التخزين والتبريد بالإضافة الى عدم انعدام شهادة الاعتماد الصحي.