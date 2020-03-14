درك حاسي بونيف يفكك شبكة مختصة في سرقة المواشي بوهران

تمكنت عناصر من درك حاسي بونيف بوهران، من تفكيك عصابة متكونة من 3 أشخاص مختصة في سرقة المواشي.

العملية تمت إثر مكالمة هاتفية من المدعو “ق.ج” البالغ من العمر 32 سنة صاحب مزرعة بحي الأمير خالد بلدية حاسي بونيف مفادها تعرضه لسرقة 10 رؤوس أغنام.

ليتم تشكيل دورية و غلق جميع المنافذ تم رصد تحركاتهم إلى أن تم توقيفهم على متن شاحنة صغيرة من نوع DFSK وعلى متنها 10 رؤوس من الأغنام و يتعلق الأمر بـ03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و 41 سنة ينحدرون من ولاية سعيدة.

المشتبه بهم تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمباشرة التحقيق معه قبل تقديمهم امام الجهات القضائية.