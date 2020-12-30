درك خلوية يحجز 100 قنطار من مادة النخالة المغشوشة بمعسكر

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخلوية في معسكر، من حجز 100 قنطار من مادتي النخالة والذرى.

وتمت العملية أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخلوية، بخدمة شرطة الطريق، على مستوى الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديتي الخلوية وتغنيف.

أين تم توقيف شاحنة قادمة من ولاية غليزان باتجاه ولاية النعامة.

وبعد عملية المراقبة وتفتيش الشاحنة، تم العثور بداخلها على المحجوزات السالفة الذكر.

أين تم تسليمها لمصالح أملاك الدولة بتغنيف، مع رفع مخالفات لسائقها.

وتمثلت المخالفات في تحرير فاتورة وهمية، وممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري، وانعدام الوسم على المنتوج.