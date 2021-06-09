درك خنشلة يحجز 9000 وحدة من المشروبات الكحولية

أخبار الجزائر
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درك خنشلة يحجز 9000 وحدة من المشروبات الكحولية
بقلم طالب بوزيان

تمكنت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة، إثر معلومات مؤكدة من حجز كمية معتبرة من الخمور قدرت بحوالي9000 وحدة من مختلف الاحجام والانواع ذات منشأ أجنبي.


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