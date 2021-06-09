درك خنشلة يحجز 9000 وحدة من المشروبات الكحولية
تمكنت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة، إثر معلومات مؤكدة من حجز كمية معتبرة من الخمور قدرت بحوالي9000 وحدة من مختلف الاحجام والانواع ذات منشأ أجنبي.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1007180
-
تمكنت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة، إثر معلومات مؤكدة من حجز كمية معتبرة من الخمور قدرت بحوالي9000 وحدة من مختلف الاحجام والانواع ذات منشأ…
-
أمر والي ولاية عيسى بولحية بإتخاذ عدة إجراءات عقب ارتفاع حالات الاصابة بالكوفيد في مستشفيات الولاية وهذا بعد الوضعية الوبائية المقلقة.
أين تم تسجيل 3 حالات…
-
كشف رئيس المندوبية الولائية لولاية بسكرة للسلطة الوطنية للانتخابات، عن تسجيل بعض التجاوزات خلال الحملة الانتخابية ووصفها بغير الكبير، منها استغلال اماكن لتعليق صور المترشحين…
التعليقات (0)