أخبار الجزائر

بقلم نادية بن طاهر
درك خنشلة يفكك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي
تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بششار، من توقيف 8 أشخاص مع حجز شاحنة وأسلحة بيضاء بما فيها صاعق كهربائي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

كما تمكن المحققون من استرجاع 70 رأس من الأغنام تمّ سرقتها من إقليم ولاية تبسة. بعد الاعتداء على صاحبها وإخفائها بأحد المزارع المعزولة.

فيما تم حجز مبالغ مالية بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء المستعملة في الجريمة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة، أين جرى إيداع جميع المتهمين الحبس.

