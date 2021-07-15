درك رأس عين عميروش يوقف شخصين حاولا سرقة سياج جسر خروبة بمعسكر

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيق بولاية معسكر، من تفكيك جمعية أشرار العملية تمت يوم امس، على اثر معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية رأس عين عميروش، مفادها تواجد شخصين بجسر الطريق السيار شرق غرب (جسر خروبة) يقومان بنزع السياج الأمني للجسر المثبت على حافتي الجسر.

واستغلالا للمعلومة، قامت مصالح الدرك بتشكيل دورية أمنية، على الفور والتنقل إلى عين المكان. أين تم ضبط أحد المشتبه فيهما، يقوم بفك براغي تثبيت السياج المقام على الدعامات الحديدية للجسر. فيما لاذا المشتبه فيه الثاني بالفرار على متن دراجته النارية، حيث تم حجز كمية من السياج مهيأة لغرض نقلها.

وبعد تحديد هوية المشتبه فيه الثاني، تم توقيفه، و لدى سماعه، أقر بالفعل المنسوب اليه وأكد أنه كان ينوي بيع السياج على أساس أنه نفايات حديدية، ليقتسم المبلغ مناصفة مع شريكه في الجريمة.

جدير بالذكر، أن فك السياج، يتم بعد فك براغي تثبيت الدعامات الحديدية للجسر ما كان سيؤدي حتما إلى خطر محدق بمستعملي الطريق السيار. يصل إلى تفكك أوإنهيار المنشأة الفنية بمرور الوقت وبعد استدعاء الممثل القانوني للجزائرية للطرق السيارة. أكد تأسس الشركة لمتابعة المعنيين قضائيا، أين تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي أودعهما الحبس المؤقت. الى حين محاكتهما.