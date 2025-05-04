درك زرالدة يطيح بشبكة لسرقة السيارات الناشطة عبر التطبيقات الالكترونية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بزرالدة ، من فك لغز أخطر ملف يتعلق بعمليات اعتداء من مجهولين يستدرجون أصحاب المركبات الناشطة في مجال نقل الاشخاص باستعمال التطبيقات الالكترونية على غرار تطبيق “يسير”.

حيث استطاعت مصالح الدرك من تحديد هوية 4 أشخاص، يقومون باستدراج ضحاياهم لاماكن معزولة ثم التهجم عليهم والاعتداء عليهم ثم سرقة سياراتهم، راح ضحيتهم 8 أشخاص خمسة منهم حضروا لتأكيد شكاويهم.

ملابسات القضية تعود لشكاوي تلقتها مصالح الدرك الوطني بزرالدة غرب العاصمة تفيد تعرض عدة أشخاص لعمليات اعتداء خطيرة، منفذة بطريقة محكمة، يتم اعتماد فيها إرسال طلبيات إرسال للنقل عبر التطبيقات الالكترونية وتوجيههم لمناطق معزولة ليلا ثم التهجم عليهم.

الضحية الأول في أول ملف فتحته مساء،اليوم محكمة الشراقة بموجب إجراء المثول الفوري أكد فيها الضحية أنه مشترك بتطبيق “يسير” لنقل الاشخاص، حيث تلقى يوم الوقائع طلب إيصال عبر التطبيق من شخص ويتعلق الامر بالمتهم “ع.حمزة” الذي تمكن من التعرف عليه بالمحاكمة، حيث طلب منه إيصاله إلى زرالدة بحيث صعد على مركبته رفقة شخص آخر و يتعلق الامر بالمتهم الفار المدعو”م.إسلام” وكان ذلك حوالي الساعة الحادية عشر و النصف ليلا، حيث وبمجرد وصولهما إلى وجهتهما، تفاجأ بشخص ثالث ينتظرهما وكان ملثما، حيث وبمجرد مشاهدتها له، قام المتهم”م.اسلام” الذي كان جالسا بالخلف على خنقه وتهديد بسكين، فيما قام المتهم الثاني بم٩اولة اخباره على التوقف من خلال رميه من السيارة فيما صعد المتهم الثالث ولاءوا بالفرار بعد سرقة سيارته التي تبلغ قيمتها 600 مليون سنتيم، وأكد الضحية أنه بسبب الظلام لم يتعرف على المتهمين سوى المتهم”ع.حمزة” الذي كان جالسا بجانبه، وهي التصريحات التي اعترف بها المتهم”ع. حمزة الموقوف و أكد أن المتهم الفار “م.اسلام” هو من خطك لعمليات السرقة وذاك بمشاركة من المتهم الفار الثاني “ب.عز الدين”، وأكد أن “م. اسلام” هو من قام بقيادة السيارة و بيعها لاحقا وتسلم منه على 17 مليون سنتيم.

الضحية في الملف الحالي طالب بتعويض بقيمة 8 مليون دج. حيث التمس وكيل الجمهورية إدانة المتهمين بعقوبات 5 سنوات حبسا مع مليون دج غرامة، لتقضي المحكمة بإدارة الجميع ب 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج في حق جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمان الفاران مع الزامهم بدفع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم للضحية.

وبالملف الثاني أكد الضحية الثاني أنه تلقى طلبية النقل خلال تواجده بالابيار بالعاصمة حيث قبل الطلبية وقام بنقل كل من المتهم الموقوف “ع.حمزة” الذي تعرف عليه رفقة صديقه المدعو”م.منور” الفار وذلك حوالي الساعة العاشرة ليلا وكانت الوجهة نحو زرالدة حيث و بمجرد وصولهما قام المتهم الفار “م.اسلام” بخنقه فيما رماه المتهم الثاني من السيارة، ولاذا بالفرار وذلك بمساعدة المتهم”ب.عز الدين الذي كان بانتظارهما بالاماكن، وأكد أنهم قاموا بسرقة سيارته من نوع “بيكانتو” التي تبلغ قيمتها 360 مليون سنتيم.

وهو الملف الذي اعترف به المتهم الموقوف”ع.ح” فيما انكرها المتهم الثاني الموقوف” ن.العربي”.

والدعوة المدنية طالب الضحية قبول تأسسه طرفا مدنيا، وطالب بتعويض بقيمة 500 مليون سنتيم. وكيل الجمهورية طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمان الفاران، لتدينهم المحكمة في ثاني ملف ب 6 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج مع إصدار أمر بالقبض ضد باقي المتهمين الموجودين في حالة فرار، والزامهم بدفع تعويض بقيمة 300 مليون سنتيم للضحية.

والملف الثالث أكد الضحية المدعو” ك.هشام” فقد أكد أنه مشترك بتطبيق “يسير” وأنه بيوم الوقائع تلقى طلبية نقل حيث قبلها، وقام بإيصال شخصان إلى زرالدة ولدى وصلوهما تفاجأ بشخص ينتظرهما، حيث أشهر سكينين احدهماوضعه بخصره فينا وضعه الشخص الذي كان بالكقاع. الخلفية على رقبته وهدداه بالقتل، قبل أن يعتدي عليه ضربا و يرميانه خارج المركبة ويسرقان السيارة من نوع “ستيبواي” المملوكة لوالده ، وأكد تعرفه على احد المتهمين، وطالب بتعويض بقيمة 700 مليون سنتيم.

المتهم” ع.حمزة” اعترف خلال محاكمته مجددا بالاعتداء،على الضحية الثالث وطالب الصفح من جميع الضحايا وأكد أنه تلقى نصيبا بقيمة 16 مليون سنتيم بعد بيع سيارته من قبل المتهم”م.اسلام”.

وكيل الجمهورية طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية لتقضي المحكمة بإدارة المتهمين بعامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج مع الزامه بدفع تعويض بقيمة ،500 مليون سنتيم عن الضرر.

هذا وقد ارجعت المحكمة البت في ثلاث ملفات أخرى تتعلق بضحايا آخرين تعرضوا لاعتداءات من بنفس الطريق للاسبوع المقبل.