درك زهانة يحجز قرابة ألف وحدة خمر بمعسكر

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمـية للدرك الوطني بسيق من حجز (904) وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وجاءت العملية على إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمدينة زهانة، تفيد بقيام أحد المواطنين ببيع المشروبات الكحولية بالقرب من ملعب قرية جنين مسكين بذات البلدية، على الفور تم تشكيل دورية والتنقل الى عين المكان، أين تم ضبط شاحنة نوع فيات متوقفة بالقرب من المعلب المذكور أعلاه .

وبعد عملية تفتيش الشاحنة ، تم العثور بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ (904) وحدة من مختلف الأنواع والأحجام ، حيث تم إقتياد المعني إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.