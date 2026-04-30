درك سطيف يحبط محاولة سرقة قطيع من المواشي واسترجاع 140 رأس غنم

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرصفة ولاية سطيف، من إحباط عملية سرقة مواشي وتوقيف شخصين.

العملية جاءت بعد تلقي الفرقة مكالمة هاتفية من طرف الضحية مفادها تعرضه لسرقة 27 رأس من الأغنام من السلالة المحلية. على الفور وتنفيذا لمخطط القيادة المتعلق بمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان. أين تم العثور على مركبة نفعية مركونة في مكان معزول بشكل يلفت الانتباه.

بعد تضيق الخناق ووضع كمين محكم بمحيط المركبة، تم توقيف المشتبه فيه الأول الذي حاول العودة لاسترجاع المركبة. وبعد عملية التمشيط وتنشيط عنصر الاستعلامات تم توقيف المشتبه فيه الثاني من طرف مستخدمي الفرقة واسترجاع جميع رؤوس المواشي المتمثلة في 27 رأس من الغنم. كما مكنت هذه العملية من معالجة قضية سرقة 16 رأس من المواشي. و التي تورط فيها نفس الشخصين المشتبه فيهما.

في نفس السياق تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ولمان بسطيف، من إحباط عملية سرقة أخرى واسترجاع 140 رأس من الماشية. حيث أعيدت رؤوس الأغنام المسروقة إلى أصحابها وتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة أين أو دعوا الحبس.

