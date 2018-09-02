درك سطيف يحجز أكثر من 27 ألف كيس من “الشمة” المقلدة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بسطيف، في عمليتين متفرقتين من حجز 27300 كيس من الشمة المقلدة، أمس السبت.

وأفادت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أن العملية الأولى تتمثل في تمكن الفرقة الإقليمية لذات السلك الأمني ببئر العرش، من حجز 8600 كيس من الشمة المقلدة.

وأضاف ذات المصدر، أن العملية الثانية وقعت ببلدية بازر سكرة، حيث تم حجز 18700 كيس من الشمة المقلدة بوزن 30 غراما للكيس الواحد.

و قدرت قيمة المحجوزات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بـ2 مليون و 805 ألف دج.

و بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المتورطين في القضيتين إلى الجهات القضائية المختصة.