درك سطيف يحجز 1.1 كلغ من الكوكايين ومبلغ مليار سنتيم

بعد عملية أمنية امتدت إلى العاصمة وانتهت بتوقيف شخصين

تمكن، مساء أول أمس، عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسطيف، من توقيف مروج خطير للمخدرات الصلبة وحجز كمية معتبرة من مادة الكوكايين.

العملية تمت بناء على معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بترويج هذه المادة. وبعد ترصد تحركاته تم توقيفه على متن سيارة من نوع “غولف” الجيل الخامس وبحوزته كمية من الكوكاكين تقدر بـ 30 غرام. ليتم اقتياده إلى مقر الدرك الوطني للتحقيق معه في مصدر البضاعة.

وبالموازاة مع ذلك، تمت مداهمة منزل المشتبه به الموقوف، بعد استصدار إذن بالتفتيش.

وأسفرت التحقيقات مع الموقوف عن اعترافه بالممون الرئيسي بمادة الكوكايين. حيث كشف أنه ينحدر من ولاية الجزائر العاصمة. وبعدها تم تمديد الاختصاص بناء على تسخيرة من وكيل الجمهورية والتنقل إلى العاصمة، أين جرى توقيف الممون الرئيسي بهذه المادة.

وبعد تفتيش منزله تم العثور على كمية من الكوكايين قدرت الكمية الإجمالية المحجوزة بـ 1.1 كلغ. إلى جانب مبلغ من المال يقدر بمليار سنتيم يرجح أنه من عائدات المتاجرة بهذه المادة. حيث تم إعداد ملفات جزائية للموقوفين وتقديمهما للمثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سطيف.

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ضبط متلبسا بعد عملية ترصد

حجزت، اليوم، مصالح أمن ولاية سطيف، 124 غرام من مادة “الكوكايين”، بعد عملية نوعية.

وحسب مصادر “النهار”، فقد جاءت العملية إثر استغلال معلومات تفيد بتورط شخص في ترويج المخدرات الصلبة من نوع “الكوكايين” وسط شباب عاصمة الولاية، لتسمح الأبحاث والتحريات الاحترافية التي قادها أفراد الشرطة ميدانيا، بتحديد هوية المشتبه فيه ومكان نشاطه.

وتكللت عملية الشرطة التي قام بتأطيرها أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في سطيف بحجز 124 غرام من مادة “الكوكايين”.

وقد جرى توقيف “بارون الكوكايين” في حالة تلبس بحيازة كمية أولية من مادة “الكوكايين”، ليتم بعد ذلك وبالتنسيق مع النيابة المحلية تفتيش مسكنه، مع حجز 124 غرام من مادة “الكوكايين”، وميزان إلكتروني، وسلاح أبيض محظور، سيارة سياحية ودراجة نارية تستعملان لتمويه نشاط وتحركات المعني.

وأعدّ محققو الشرطة ملفا جزائيا ضد المشتبه فيه، الذي تم تقديمه، صبيحة أمس، للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، ويدخل هذا في إطار جهود المصالح الأمنية الرامية إلى مكافحة جرائم ترويج المخدرات عبر تراب ولاية سطيف.