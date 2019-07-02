درك سطيف يطيح بشبكة وطنية لترويج المخدرات

تمكنت مصالح الدرك الوطني، من حجز مايقارب 9كلغ من الكيف المعالج،وتفكيك شبكة وطنية مكونة من 6 أشخاص وحجز مركبة من نوع”بيجو 301″

حيث أكدت مصادر أمنية أن العملية جاءت على إثر معلومات إستغلت من طرف فصيلة الأبحاث والتحري، لتضبط كمية من الكيف

على مستوى محور دوران محطة البابور بالطريق السيار شرق غرب بحوزت شخصين كانا على متن مركبة سياحية سالفة الذكر

وبعد مواصلة التحقيق تم الوصول إلى أربع أشخاص أخرين متورطين مع الشخصين الموقوفين أين ضبط بحوزتهم كميات أخرى

لتصل الكمية الإجمالية الى ما يقارب 9كلغ من الكيف المعالج، كما أكد المصدر أن المتورطين إمتثلو أمام العدالة

بعد أن وجه لهم تهم “حمل ونقل والمتاجرة بالمخدرات” بالتلبس في حين أودعوا الحبس المؤقت إلى غاية يوم المحاكمة.