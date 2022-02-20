درك سطيف يعثر على جثة أب لثلاثة أطفال كان مفقود منذ 10 أيام

عثرت مصالح الدرك الوطني بسطيف، منذ قليل على جثة أب لثلاثة أطفال أربعيني (ص.أ) ينحدر من بلدية أوريسيا.

هذا الأخيرـ كان قد اختفى عن الأنظار منذ اكثر عشرة أيام داخل بئر تقليدي بعمق اربع امتار محاذي لمصنع الاسمنت.

والذي يقع بين اقليم بلدية بني فودة وبلدية عين الكبيرة.

وحسب مصادر النهار فإن الجثة تم تحويلها الى الطبيب الشرعي بمستشفى سعادنة عبد النور قصد عرضها على التشريح لمعرفة الاسباب الحقيقية المفضية للوفاة.

وأضاف نفس المصدر ان المرحوم لا يعاني من اي اضطرابات عقلية او نفسية وله احترام وسط ساكنة ابناء أوريسيا القضية للمتابعة.

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تحدث والد ضحايا الحادث الأليم بسطيف، عن تفاصيل الفاجعة التي ألمت به، واهتز لها الشارع السطايفي والجزائري.

وقال حسان كعوان، في تصريح لتلفزيون “النهار”، والذي يتواجد ببيت عزاء الضحايا بعين ولمان: “هاذي حاجة ربي، أدعولهم راهم شهداء، أعطاني الله الصبر، الحمد لله”.

وأضاف الأب المكلوم والذي فقد زوجته و3 أطفال في الحادث: “كنت في المنزل مع العامل، ألعب مع أطفالي، خرجت لأوصل العامل ولما عدت وجدت المنزل يحترق”.

وخلف حادث إنفجار غاز في عين ولمان بسطيف، أمسية الثلاثاء، 8 قتلى و14 مصابا.

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رئيس الجمهورية يعزي ضحايا إنفجار الغاز بسطيف ويأمر الوزير الاول للتكـفل الفـوري بالمصابين

كما بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة ضحايا ضحايا إنفجار الغاز بعين ولمان في سطيف. والتي راح ضحيتها 8 أشخاص فيما اصيب 14 أخرين.

واسدى الرئيس تبون تعليمات للوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان للتكفل الفوري بالمصابين.

وجاء في مضمون التعزية : “يتقدم رئيس الجمهورية بأصدق عبارات التعازي وأخلص المواساة لعائلات الضحايا ، متمنيّا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

وخلف حادث إنفجار الغاز وفاة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال، إلى جانب إصابة 14 آخرين. وذلك بالمكان المسمى تجزئة لعماشة بحي 583 مسكن في بلدية عين ولمان. كما تبع الإنفجار، إنتشار حريق إلى نحو 3 منازل مجاورة.