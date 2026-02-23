درك سطيف يكتشف ورشة سرية لصناعة التوابل ويحجز أكثر من 18 قنطاراً

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ولمان ولاية سطيف، من اكتشاف ورشة سرية لصناعة التوابل المغشوشة.

العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة، مفادها وجود ورشة سرية بإحدى ضواحي بلدية عين ولمان بولاية سطيف. يقوم صاحبها بصناعة وخلط التوابل بشتى أنواعها دون الحصول على التراخيص التي تسمح بممارسة هذا النشاط. ودون احترام شروط النظافة المعتمدة في الصناعات الغذائية.

وبعد تكثيف الإستعلامات تم تحديد مكان الورشة بدقة، وبعد وضع خطة أمنية محكمة تمت مداهمتها بالتنسيق مع المفتشية الإقليمية للتجارة ومصلحة الجودة وقمع الغش بعين ولمان. حيث مكنت العملية من حجز أكثر من 18 قنطاراً من التوابل المغشوشة من مختلف الأنواع مهيأة للتعليب والتسويق، مع حجز آلات ومعدات مختلفة تستعمل في صناعة وغش التوابل، حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بـ 277 مليون سنتیم.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوف وملف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.

