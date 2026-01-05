درك سطيف يكشف ورشة سرية ويحجز 25 قنطارا من التوابل المغشوشة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بصالح باي بولاية سطيف، من تفكيك ورشة سرية تقوم بصناعة التوابل المغشوشة.

العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة مفادها وجود ورشة سرية بإحدى ضواحي بلدية صالح باي بولاية سطيف. يقوم صاحبها بصناعة وخلط التوابل بشتى أنواعها دون الحصول على التراخيص التي تسمح بممارسة هذا النشاط. ودون احترام شروط النظافة المعتمدة في مثل هذه النشاطات.

وبعد تكثيف الإستعلامات تم تحديد مكان الورشة بدقة، تم وضع خطة أمنية محكمة ومداهمة المكان بالتنسيق مع المفتشية الإقليمية للتجارة ومصلحة الجودة وقمع الغش بعين ولمان.

العملية مكنت من حجز أكثر من 25 قنطارا من التوابل من مختلف الأنواع مهيأة للتعليب والتسويق. مع حجز آلات ومعدات مختلفة تستعمل في صناعة وغش التوابل. حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بـ 121.3 مليون سنتيم.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوف وملف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.

