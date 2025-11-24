درك سطيف يكشف ورشة ويحجز كميات معتبرة من أعلاف الحيوانات

تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسطيف من معالجة قضية مضاربة غير مشروعة تخص أعلاف الحيوانات.

العملية جاءت مواصلة للمجهودات المبذولة لمجابهة ظاهرة المضاربة في السلع الواسعة الاستهلاك والمدعمة من طرف الدولة. حيث جاءت العملية بناءً على معلومات مفادها وجود أحد الأشخاص يتخذ ورشة سرية لصناعة منتجات تغذية الحيوانات ببلدية عين الحجر. أين يقوم بخلط المواد المدعمة والموجهة للاستهلاك البشري لغرض تصنيع وتوضيب مادة الأعلاف الحيوانية التي تحتوي على مكونات فعالة لتسمين الحيوانات.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تمّ تفتيش المستودعات السرية التي عثر بداخلها على أكثر من 1000 قنطار من النخالة، 150 قنطاراً من القمح الصلب، 70 قنطاراً من الكسكس. 50 قنطار من السميد الممتاز 50 قنطار من الفرينة و06 قناطير من الشعير. كما مكّنت من توقيف شخص وحجز 03 آلات لصناعة وتوضيب الأعلاف، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات واحد مليار سنتيم.

التحقيق أفضى إلى أن هذا النشاط غير مرخص به لدى مصالح التجارة، حيث يهدف صاحب الورشة من هذه الممارسات الاحتيالية إلى احتكار منتجات الأعلاف الحيوانية. وتحقيق أرباح مضاعفة، مستغلا في ذلك ندرتها وغلائها، مما ينتج عنه ارتفاع في أسعار الأبقار والمواشي.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية.