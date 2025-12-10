درك سطيف يوقف شخصا قام بمناورات خطيرة

قامت مصالح الدرك الوطني، بتوقيف شخص قام بمناورات خطيرة في الطريق العام بولاية سطيف.

العملية جاءت بعد رصد تداول فيديو عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي. يتضمن قيام سائق سيارة نفعية بمناورات خطيرة على مستوى الطريق الوطني رقم 05. في شطره الرابط بين حي الحاسي بلدية سطيف وبلدية أولاد صابر.

بعد الإستغلال الجيد لمحتوى الفيديو من طرف محققي تكنولوجيا الإعلام والإتصال. والقيام بالتحريات اللازمة من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الطريق، تم تحديد هوية السائق في ظرف وجيز أين تم توقيفه وفتح تحقيق في هذا الشأن، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.

