درك سطيف يوقف شخصا يقوم بسرقة الكوابل النحاسية

تمكن مستخدموا الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالولجة، من توقيف شخص كان بصدد سرقة الكوابل النحاسية.

وحسب بيان لذات المصالح، جاءت العملية بعد تلقي مكالمة هاتفية إلى مقر الفرقة، مفادها وجود شخص بمشتة سيدي حمانة بالولجة. يقوم بقطع الكوابل النحاسية وجمعها.

وعلى إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين ضبط المشتبه فيه متلبس ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة.

ومكنت العملية من استرجاع 205 متر من الكوابل النحاسية بوزن إجمالي يقدر بحوالي 57 كلغ.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية سيقدم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.