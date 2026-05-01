درك سطيف يُحبط عملية سرقة مواشي

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوطالب في سطيف، من إحباط عملية سرقة مواشي وتوقيف 3 أشخاص بعين المكان.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت العملية بعد تلقي الفرقة مكالمة هاتفية في حدود الساعة الثالثة صباحا من طرف الضحية. مفادها تعرض مزرعته لمحاولة السطو وسرقة قطيع المواشي الخاص به.

وعلى الفور وتنفيذا للمخطط المسطر من طرف القيادة في شطره المتعلق بمحاربة جريمة سرقة المواشي تم تشكيل دورية ومداهمة ومحاصرة المكان.

ليتم العثور على المشتبه فيهم متلبسين بالمزرعة حيث تم توقيفهم وحجز شاحنة صغيرة مستعملة في تنفيذ الجريمة وتأمين جميع رؤوس المواشي.

وتم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق حيث سيتم بعد ذلك تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً .