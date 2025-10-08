درك سطيف يُفكّك شبكة تتاجر بالمهلوسات ويحجز أكثر من 6 آلاف قرص

تمكن أفراد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالبلاعة التابعة لكتيبة بئر العرش ببسطيف من تفكيك شبكة متخصصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة متكونة من خمسة أشخاص من بينهم امراة.

وقد تم العثور بحوزتهم كميات معتبرة من أقراص البريغابالين تقدر بـ6087 قرص مهلوس. حيث جاءت العملية بعد تلقي الكتيبة معلومات تفيد بوجود شبكة مختصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة تريد تمرير كمية من ولاية سطيف إلى ولاية مجاورة.

أين تم رسم خطة محكمة أسفرت على توقيف الشبكة في حالة تلبس وتمكنت أيضا من حجز مبلغ مالي يصنف من عائدات الإجرام يقدر بـ 790000دج. وكذا حجز سيارة نفعية خاصة كانت تستعمل في نقل الممنوعات.

فيما أكد البيان، أنه وبعد استفاء الإجراءات القانونية سيحال المتورطون أمام الجهات القضائية المختصة.