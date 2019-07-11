درك سكيكدة يحجز 41 كلغ من الذهب لدى مغترب عائد من فرنسا

تمكن، عناصر فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، في حدود الرابعة من زوال أمس، من حجز 41 كلغ من الذهب ،كانت بسيارة مغترب عاد إلى الجزائر في عطلة عبر الباخرة طارق ابن زياد.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية التي جاءت اثر معلومات ،وردت الى ذات اامصالح، تُفيد بأنّ مغترب ينحدر من ولاية تبسة تمكن من تمرير كمية من الذهب عبر ميناء سكيكدة.

لتنطلق على الفور عمليتي ترصد و متابعة مكنت من توقيف المعني على مستوى الطريق الوطني المؤدي الى الطريق السيار شرق غرب انطلاقا عاصمة الولاية سكيكدة.

حيث تم توقيفه وتفتيش السيارة اين تم اكتشاف الكمية و حجزها مع السيارة وتوقيف صاحب البضاعة.

هذا وقد تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة.