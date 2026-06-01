درك سكيكدة يفكك شبكة إجرامية ويحجز 13.7 كغ من الكيف المعالج

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 10 أشخاص مختصة في بيع وترويج المخدرات، عبر إقليم ولاية سكيكدة والولايات المجاورة، مع حجز 13.7 كغ من مادة الكيف المعالج.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت العملية بناء على معلومات مؤكدة واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني. مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات.

واستغلالا لهذه المعلومة تم تنشيط عنصر الإستعلام حيث تم تحديد هوية المشتبه فيه والمسلك المحتمل عبوره.

وعلى إثر ذلك تم وضع تشكيل أمني لغلق كل المنافذ، حيث أسفرت العملية عن توقيف مركبة سياحية على متنها 03 أشخاص.

وبعد تفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا، تم العثور بحوزة أحد الركاب على كمية من المخدرات على شكل 05 صفائح من الكيف المعالج. بوزن إجمالي قدره 500غ مهيأة للبيع والترويج بالمناطق المحاورة.

ومباشرة تم حجز المركبة السالفة الذكر وتوقيف المشتبه فيهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة.

ومواصلة للإجراءات القانونية والاستغلال الأمثل للمعلومات المستقاة أثناء التحقيق. تم التوصل إلى باقي أفراد الشبكة وتم توقيف 06 أشخاص آخرين، ثبت تورطهم في القضية.

وتم استرجاع كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بـ 13.2 كغ ملك للمشتبه فيهم. كانت مخبأة بإحكام وسط الأحراش الغابية. فيما لاتزال الأبحاث حارية من أجل توقيف أحد أفراد الشبكة الذي هو في حالة فرار.

