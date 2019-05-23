درك سكيكدة يفكك شبكة اجرامية تروج المخدرات والمهلوسات العقلية في علب الحلويات الرمضانية

تمكنت كتيبة الدرك الوطني بسكيكدة، من تفكيك شبكة اجرامية تقودها فتاة، مختصة في ترويج المخدرات والمهلوسات العقلية، باستعمال علب حلويات رمضان، عبر العديد من بلديات الولاية.

كما تمكنت ذات الكتيبة من حجز 1 كلغ من المخدرات، و 550 قرص مهلوس.

وجاءت العملية، اثر عمل استخباراتي، مكن من توفير معلومات، حول وجود شبكة اجرامية تتكون من 7 اشخاص، تتقدمهم فتاة، تتراوح اعمارهم بين 20 و35 سنة، تقوم بترويج المخدرات والمهلوسات العقلية عبر العديد من بلديات الولاية، باستعمال التمويه عن طريق علب حلويات رمضان.

ليتم على الفور نصب كمين، مكن من توقيف المعنيين، وحجز 1 كلغ من المخدرات و 550 قرص مهلوس، و اسلحة بيضاء.

بالإضافة الى سيارتين، سياحية ونفعية، كانت تستعملان في نقل البضاعة.