درك سكيكدة يفكك شبكة لسرقة المواشي

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي. ينحدر أفرادها من ولاية سكيكدة.

العملية تمت بناء على بلاغ وارد إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسبت، مفاده وقوع سرقة للمواشي باستحضار مركبة من زريبة متواجدة بحي الكاريار بلدية السبت. على إثر ذلك تم وضع خطة محكمة من خلال وضع نقاط مراقبة مع سد كل المنافذ المحتمل سلكها من طرف المركبة المشبوهة مع نشر دوريات عبر إقليم الإختصاص. ليتم في وقت وجيز توقيف المركبة محل الشبهة وعلى متنها شخصين مع استرجاع 07 رؤوس من الغنم. بعد عرضها على الضحية المبلغ تعرف عليها وأكد أنها ملك له كما أضاف أنه توجد 05 رؤوس أغنام مفقودة.

ومواصلة للإجراءات القانونية، تم تفتيش منزل أحد المشتبه فيهما. أين عثر على 5 رؤوس من الغنم المسروقة كانت مخبأة داخل مرأب منزل.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة.

div>

