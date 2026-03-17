درك سكيكدة يوجه نداءً حول هذه المتهمة

توجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة ممثلة في مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني، بنداء إلى المواطنين حول المدعوة “س أ”، وهي متهمة في قضية النصب والإحتيال.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن المعنية، متهمة باستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا والمستغلة للرقمين الهاتفيين: 0670.09.25.23-0661.89.07.85 .

وتوجهت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، بنداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية أو التقاها شخصيا أو تعامل معها عن طريق الهاتف التقرب إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسكيكدة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة بقضية الحال.