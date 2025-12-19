درك سكيكدة يوجه نداء للجمهور حول هذا الشخص

أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، ممثلة في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزردازة، إلى علم المواطنين أن الشخص المسمى “ق ع” متهم في قضية النصب والإحتيال عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

ووجهت ذات المصلحة، نداء لكل شخص قد وقع ضحية النصب والإحتيال من طرف المشتبه فيه. عن طريق الحساب المستعار على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك المسمى “Mahdi o” أو حسابات أخرى.

حيث أن رقم هاتف المعني هو 0541.08.60.29، ورقم حسابه البريدي 0029392414 مفتاح 38.

ودعت مصالح الدرك، كل من وقع ضحية المعني، التقرب إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة من أجل تقييد شكوى.