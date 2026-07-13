درك سكيكدة يوجّه نداء للجمهور

أنهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة ممثلة في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني والبان إلى علم المواطنين أن الشخص المسمى (م . ع) متورط في قضية جنحة النصب الاحتيال وكذا جنحة انتحال صفة ضابط شرطة.

وبناء على هذا وجهت ذات المصالح الأمنية نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكره أو تعامل معه عن طريق الهاتف أو المعاملات البريدية التقرب من أي فرقة للدرك الوطني المنتشرة عبر التراب الوطني للإدلاء بأي شهادة أو معلومات تخص قضية الحال.

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