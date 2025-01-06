درك سكيكدة يوقف شخصين ويحجز 11930 كبسولة مهلوسات

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمادي كرومة التابعة لكتيبة سكيكدة، بحر هذا الأسبوع من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تمتهن الترويج للمخدرات والأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات المصلحة، تمت العملية بناء على تنشيط الاستعلامات حول الشبكة التي كانت بصدد إبرام صفقة بيع وشراء أقراص مهلوسة على مستوى منطقة الإيداع حمروش حمودي ببلدية حمادي كرومة.

وبعد توقيف مركبة نفعية وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا، تم العثور بالصندوق الخلفي للمركبة على أكياس بلاستيكية مموهة داخل صناديق بلاستيكية.

وأسفرت العملية عن توقيف شخصين أحدهما مسبوق قضائيا وحجز كمية من المؤثرات العقلية. متمثلة في 11930 كبسولة نوع بريغابلين 300 ملغ. و4 هواتف نقالة، ومركبة نوع تويوتا هيليكس مستعملة في الجريمة.

كما تم إعداد ملف قضائي وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

وسيتابع المعنيون، بتهم جنحة الحيازة قصد المتاجرة غير الشرعية بالأقراص المهلوسة، والممارسة الشبيهة بمهنة الصيدلة دون رخصة.