درك سكيكدة يُوجه نداءً حول هذه المرأة

توجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، ممثلة في مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسكيكدة، بنداء إلى المواطنين، حول المشتبه فيها (س. أ).

وحسب بيان لذات المصالح، كانت المعنية، تنتحل شخصية محامية مزيفة باسم نعمان أميرة، وقنفودة سارة. وهي المتهمة في قضية النصب والإحتيال واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا والمستغلة للرقمين الهاتفين 0661.89.07.85 / 0670.09.25.23.

وفي هذا الصدد، وجهت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية أو إلتقاها شخصيا أو تعامل معها عن طريق الهاتف. التقرب إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسكيكدة. أو إلى أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني عبر التراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.