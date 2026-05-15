درك سوق أهراس يُوجه نداء حول 5 أشخاص

أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس، أنها قامت بتوقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم في قضية تكوين جماعة إجرامية.

وحسب بيان لذات المصلحة، يتعلق الأمر بجماعة إجرامية منظمة لغرض النصب والاحتيال وسلب مال الغير باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وإدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو تعديل بطريق الغش المعطيات.

وكذا بحث أو توفير أو الإتجار في معطيات مخزنة أو معالجة عن طريق منظومة معلوماتية حيازة. أو إستعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها لهذه المعلومات.

وجمع ومعالجة بطريقة غير مشروعة المعطيات ذات طابع شخصي دون موافقة أو ترخيص. وإنتحال صفة محددة قانونا (موظف بمؤسسة بريد الجزائر). وهذا باستغلال الحسابات البريدية الجارية والأرقام الهاتفية المرفقة بالوثيقة.

وفي هذا الصدد، وجهت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسوق أهراس نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية نصب واحتيال من خلال التعامل مع الحسابات البريدية والأرقام الهاتفية المذكورة أعلاه، أو لديه معلومات. التقدم إلى نيابة الجمهورية لدى كل من محكمة سوق أهراس، محكمة تاورة. أو التقرب من وحدات الدرك الوطني بسوق أهراس أو أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.