درك سيدي البشير يحبط تهريب حوالي 17 الف مفرقعة بوهران

تمكن، عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني، في سيدي البشير بوهران، من احباط عملية تمرير والمتاجرة بكمية معتبرة من المفرقعات والالعاب النارية.

قدرتها مصادرنا بحوالي 17 الف وحدة.

واستغلالا لمعلومات، تفيد باقدام شخص من حي يغمراسن يتنقل بواسطة سيارة من نوع رونو كليو زرقاء اللون

على جلب وبيع المفرقعات والألعاب النارية من أنواع واحجام مختلفة بطريقة غير شرعية، بمنطقة سيدي البشير

ليتم على اثرها وضع خطة محكمة التنفيذ بعد ترصد تحركات المشتبه فيه.

حيث وعلى اثر وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين بلديتي وهران ومستغانم، تم توقيف المركبة السالفة الذكر.

وأسفرت عملية تفتيشها عن ضبط بالصندوق الخلفي للمركبة 16 الف و 468 وحدة من مختلف الأنواع والاحجام.

تمثلت في 10800 وحدة من نوع زين الدين زيدان، 432 وحدة من نوع صاروخ طائر ، 90 وحدة من نوع كرالينغ

بلوم باور ، 100 مفرقعة من نوع فوتبال بوم، 108 وحدة من نوع كراكار، 4500 وحدة من نوع ميني بومبتاس،

288 وحدة من نوع هابي دراغون ايج، 30 وحدة من نوع صاروخ ماجيكال شوتس و 120 وحدة من نوع صاروخ مضيئ مورنينغ كلورياس.