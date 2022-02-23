درك “سيدي البشير” يطيح بـ “ڤرلو” أكبر مروّج “الصاروخ” في وهران!
تمكن أفراد من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “سيدي” البشير بوهران، من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بأكثر من 4 آلاف حبة “بريغابالين” 300 ملغ المعروف باسم “الصاروخ”، مع توقيف مروّج.
العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام شخص بترويج وبيع المؤثرات العقلية باستغلال دراجة نارية، مكنتهم من التعرف على هوية المتهم، ليتم ترصد تحركاته، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم وضع خطة محكمة التنفيذ من طرف أفراد الفرقة مدعمين بعناصر من فصيلة الأمن والتدخل، أسفرت عن توقيف الدراجة وصاحبها، وبعد تفتيشها تم ضبط بداخلها كمية من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي.
واستكمالا للتحقيقات، تم توقيف المروج الرئيسي بسيارته على مستوى حي “اللوز” في قرية “سيدي البشير”، إلى جانب آخرين متورطين في القضية، مسبوقين قضائيا، من بينهم أحد أكبر مروج للمهلوسات المدعو “ڤرلو”، مع حجز 4140 قرص مهلوس نوع “بريغابالين” سعة 300 ملغ، مع استرجاع سيارة سياحية ودراجة نارية وسيوف من الحجم الكبير وقارورة غاز مسيل للدموع، إلى جانب مبلغ مالي من عائدات البيع قدر بـ 31 مليون سنتيم.
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تمكنت عناصر من الأمن الحضري لحي الصباح التابع لأمن دائرة السانيا بوهران، من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.
كما تم توقيف خلال هذه العملية، 4 أشخاص تتراوح أعمارهما مابين 30 و50 سنة. وحجز 18 كلغ كيف مع استرجاع 700 مليون من عائدات المتاجرة.
وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحويل مسكن مستأجر إلى وكر المتاجرة بالمخدرات.
واسفرت عملية مداهمة المنزل، بعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية بتوقيف المتورطين الأربعة. عن حجز 184 صفيحة من الكيف المعالج، ومبلغ عائدات الترويج يقارب 700 مليون سنتيم وهواتف نقالة.
طالع أيضا:توقيف متورطين في قتل شاب أحدهم كان بصدد الحرڨة
تمكنت عناصر درك أرزيو بوهران من الايقاع بالمتورطين في جريمة قتل راح ضحيتها شاب المدعو “ح.ز” بمنطقة المحقن. احدهما كان بصدد خوض رحلة ابحار سري نحو الضفة الأخرى عبر قوارب الحرڨة.
وهي الجريمة البشعة التي ارتكبها الجناة الثلاثة خلال شجار حاد نشب بين الضحية وبين 3 أشخاص. الأمر الذي تم خلاله فتح تحقيقات موسعة للوقوف على ملابساتها، واستغلالا لمعلومات تم تحديد هوية وموقع المتهمين. اللذين يقطنان بارزيو لتسفر دوريات لعناصر الدرك إلى توقيفهما وتحويلهما الى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق.
كما بقى المشتبه الثالث في حالة فرار. بعد تكثيف عمليات البحث والتحري تم ضبطه. وهو بصدد خوض مغامرة ابحار سري عبر إحدى قوارب الهجرة غير الشرعية انطلاقا من احدي شواطئ مدينة عين الترك.
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