درك “سيدي البشير” يطيح بـ “ڤرلو” أكبر مروّج “الصاروخ” في وهران!

تمكن أفراد من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “سيدي” البشير بوهران، من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بأكثر من 4 آلاف حبة “بريغابالين” 300 ملغ المعروف باسم “الصاروخ”، مع توقيف مروّج.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام شخص بترويج وبيع المؤثرات العقلية باستغلال دراجة نارية، مكنتهم من التعرف على هوية المتهم، ليتم ترصد تحركاته، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم وضع خطة محكمة التنفيذ من طرف أفراد الفرقة مدعمين بعناصر من فصيلة الأمن والتدخل، أسفرت عن توقيف الدراجة وصاحبها، وبعد تفتيشها تم ضبط بداخلها كمية من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي.

واستكمالا للتحقيقات، تم توقيف المروج الرئيسي بسيارته على مستوى حي “اللوز” في قرية “سيدي البشير”، إلى جانب آخرين متورطين في القضية، مسبوقين قضائيا، من بينهم أحد أكبر مروج للمهلوسات المدعو “ڤرلو”، مع حجز 4140 قرص مهلوس نوع “بريغابالين” سعة 300 ملغ، مع استرجاع سيارة سياحية ودراجة نارية وسيوف من الحجم الكبير وقارورة غاز مسيل للدموع، إلى جانب مبلغ مالي من عائدات البيع قدر بـ 31 مليون سنتيم.

طالع أيضا: الإيقاع بشبكة مخدرات وحجز 18 كلغ كيف و700 مليون بوهران