درك سيدي الشحمي يحجز 50 قنطارا من البطاريات القديمة مخبأة بمزرعة في وهران

تمكنت عناصر من درك سيدي الشحمي بوهران من حجز 50 قنطارا من البطاريات القديمة كانت مخبأة بمزرعة في بذات الولاية.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام المدعو “ب.س.ح” البالغ من العمر 22 سنة بجمع نفايات تحتوي على معدن النحاس بمزرعته الكائنة ببلدية سيدي الشحمي.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية بإستصدار إذن من وكيل الجمهورية تم تفتيش المزرعة.

أين تم ضبط كمية معتبرة من البطاريات غير صالحة للاستعمال مخبأة داخل غرفة قدر وزنها بـ 50 قنطارا .

وعقب استكمال التحقيقات مع صاحبها أنه لا يملك أية وثيقة، تم تحرير ضده جنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري.

كما توبع بجنحة جمع نفايات خطيرة بدون رخصة. إضافة إلى حجز البطاريات ووضعها بالمحشر البلدي لسيدي الشحمي.