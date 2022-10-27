درك سيدي بلعباس يحجز أكثر من 50 ألف علبة من مسحوق الحليب موجهة للمضاربة

تمكن أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني بعين البرد من حجز كمية معتبرة من مسحوق حليب الأطفال مع توقيف 3 أشخاص.

تعود حيثيات القضية و بعد قدوم شاحنة من ولاية وهران محملة بمسحوق حليب الأطفال وبعد تحقيق معمق، تم توقيف المشتبه فيهم وحجز 50238 علبة من مسحوق حليب الأطفال الموجهة للمضاربة، فيما تم اتخاذ اجراءات قانونية لازمة في حق المتهمين.