درك سيدي بلعباس يسترجع 400 رأس من الغنم

استرجعت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس التابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوخنفيس 440 من الغنم المسروقة.

و بعد مكالمة هاتفية عن طريق الرقم 1055 مفادها سرقة قطيع من الغنم ببلدية بوخنيفيس، تم تشكيل دورية من طرف افراد الفرقة المدعمة بأفراد الفصيلة التانية للأمن و التدخل بسيدي خالد.

هذا وكان الضحية وأخوه نائمان، أين تفاجئا بوجود 4 أشخاص أحدهم ملثم، أين قاموا بتخديرهما بواسطة اسلحة بيضاء وتكبيلهم بسلك معدني و سرقة 440 رأس من الغنم والتوجه بها عبر الحقول.

وبعد تدخل الوحدات الدرك الوطني وغلق جميع النوافد، تم استرجاع جميع المواشي المسروقة خلف أحد المصانع ببخنيفيس.