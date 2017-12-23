درك سيدي بلعباس يطيح بشبكة وطنية لتهريب وترويج المخدرات

تمكنت فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي بلعباس مؤخرا من الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في تهريب وترويج المخدرات،

ويقدر عدد أفرادها بخمس أشخاص مع حجز 6,7 كلغ من الكيف المعالج، حسب ما علم اليوم السبت من مصدر أمني.

وتمت العملية إثر معلومات عن وجود شبكة منظمة تقوم بتهريب وترويج المخدرات على محاور ولايات تلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر،

ليتم فتح تحقيق سمح بتوقيف أحد أفرادها متلبسا والكشف عن باقي شركائه الذين ينحدرون من ولايات مختلفة.

وتم تمديد الاختصاص إلى ولاية تلمسان والتعرف على باقي أفراد الشبكة.

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم ضمن هذه العملية حجز أربع مركبات كانت تستعمل في نقل المخدرات.

ولا يزال التحقيق جاريا لكشف باقي خيوط القضية.