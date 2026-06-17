درك سيدي بلعباس يطيح بعصابة زرعت الرعب وسط السكان

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية بسيدي إبراهيم التابعة للمجموعة الإقليمية بسيدي بلعباس من الإطاحة بعصابة بثت الرعب وسط السكان. وكذا القيام بأعمال عنف وإتلاف ممتلكات الغير باستعمال أسلحة بيضاء وكلاب معدة للهجوم.

تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات إلى الفرقة الإقليمية حول تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات فيسبوك. يظهر فيه شخصان ملثمان بقميصيهما، يقومان برشق أحد المنازل بالحجارة، محدثين ضوضاء وهلعًا لدى سكان العمارة.

وتبين أن الوقائع الظاهرة في الفيديو تعود إلى شهر أوت الفارط، إذ تلقت الفرقة مكالمة هاتفية مفادها تهجم أشخاص على منزل امرأة، مع تهديدها بقتل ابنها بواسطة أسلحة بيضاء.

وفتح المصالح ذاتها تحقيقًا في الشكوى المرفوعة من خلال معاينات مقطع الفيديو المتداول. وبعد التحريات في القضية، والتحقيق مع الضحية، تم التوصل إلى أفراد العصابة المشتبه فيهم.

وأسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص مع حجز أسلحة بيضاء. ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم، وتقديهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.