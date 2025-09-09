درك سيدي بلعباس يطيح بـ3 أشخاص سرقوا مليار و700 مليون من منزل قريبتهم

تمكن أفراد الدرك الوطني بولاية سيدي بلعباس من الإطاحة بـ3 أشخاص بتهمة سرقة مليار و700 مليون سنتيم.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإنه من بين الموقوفين امرأة في العشرينيات من العمر. حيث جاءت العملية بعد تلقي بلاغ عن تعرض مسكن للسطو والسرقة بالعنف. راحت ضحيته سيدة مسنة تعرضت للاعتداء من طرف الجاني المكمم الوجه. اين تم سلبها مبلغ يقدر بمليار و700 مليون سنتيم من فئة 2000 دج.

ومن بين الموقوفين إبنة أخ الضحية “21 سنة” اعترفت بتورطها وكشفت عن شريكها ابن خالتها “27 سنة”. ومن خلال تنشيط عنصر الاستعلامات مكن من الإطاحة بالمتورط الثالث و استرجاع مليار و318 مليون و600 ألف سنتيم من المبلغ المسروق وتوقيف 3 أشخاص وإنجاز ملف قضائي ضدهم

المشتبه فيهم سيقدَّمون أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بلعباس.