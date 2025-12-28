درك سيدي بلعباس يُطيح بمروج ويحجز 20 كلغ كيف

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس، من توقيف شخص يبلغ 35 سنة، بتهمة حيازة ونقل وتخزين المخدرات (كيف معالج) لغرض الإتجار بها بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 18 نوفمبر 2025، إثر عملية مشتركة. بين أفراد الفرقة الإقليمية الدرك الوطني ببئر الحمام والفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات للجمارك بتلمسان. أثناء القيام بحاجز أمني على مستوى مفترق الطرق رقم 95 تم توقيف مركبة على متنها شخص. قادمة من إحدى الولايات الغربية، بعد مراقبتها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، تمّ العثور على طرود ملفوفة بشريط بلاستيكي. مخبأة بإحكام داخل السيارة، تحتوي على عُلب بها صفائح صغيرة تقدر بـ200 صفيحة عبارة عن كيف معالج.

حيث تمّ توقيف المشتبه فيه واقتياده لمصلحة البحث والتحري بمقر المجموعة بسيدي بلعباس لمتابعة التحقيق، أين أسفر التحقيق عن توقيف المشتبه فيه، وحجز 20 كلغ كيف معالج ، هاتف نقال، والسيارة المستعملة في نقل المخدرات.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيه لتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ.

