درك سيدي بلعباس يوجه نداء للجمهور حول هؤلاء الأشخاص

تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس، من تفكيك شبكة تتكون من 4 أشخاص، بتهمة النصب والاحتيال على الجمهور.

وحسب بيان لذات المصلحة، قام أفراد العصابة، بالنصب والاحتيال على الجمهور، عن طريق البيع بالتقسيط لأجهزة كهرومنزلية. فيما بقي 3 من عناصر الشبكة في حالة فرار.

ووجه ذات المصالح، نداء للجمهور، صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس. وتبعا للتحقيق المفتوح من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسيدي بلعباس. في جريمة النصب والإحتيال ومنح قروض مالية خارج النطاق البنكي المرتكبة من طرف أصحاب محلات البيع بالتقسيط لكل من المسمى بوشنتوف جواد. بوشنتوف وليد، بن بادة إبراهيم الخليل، زبوجي فؤاد، قوال عبد القادر. بوشنتوف محمد، بوشريح محمد أمين.

وفي هذا الصدد، وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس نداء لكل من لديه معلومات، أو وقع ضحية أصحاب المحلات السالفة الذكر. التوجه إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسيدي بلعباس. أو إلى أقرب فرقة للدرك الوطني عبر التراب الوطني، للإدلاء بمعلومات أو شهادات من شأنها إفادة التحقيق.